Kultur

Grillen mit Ali und Adnan

Es wird weihnachtlich am Grill! In einer Spezialfolge dreht sich bei Spitzenkoch Ali Güngörmüs und Schauspieler Adnan Maral alles um das wohl liebste Fest der Deutschen: Weihnachten. Gegrillt wird auf Gut Hartschimmel in Pähl in Oberbayern - im offenen Stadel. Was wird es wohl geben? Ist es möglich, dass Ali und Adnan eine Weihnachtsgans auf dem Grill "kochen"? Etwa noch mit Blaukraut? Oder doch Kartoffelsalat mit Würstchen - aber auf Ali-Art?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 14.12.2022