Geliebte Knöpfle - Die Vorarlberger Nationalspeise

Käsknöpfle mit eigenem Bergkäse, Alpe Schetteregg

Auch bei den Beilagen variieren die Vorlieben: Kartoffelsalat, grüner Salat oder Apfelmus. Vom Bregenzerwald über das Kleinwalsertal bis ins Montafon blicken wir in Küchen und Gasthäuser, besuchen eine Käsknöpflepartie und zeigen, wie das Spezialmehl für gute Knöpfle gemahlen wird. Wer Käsknöpfle zubereiten will, braucht dazu einen Knöpfler, ein Küchengerät aus Metall. Der letzte Metalldrücker in Vorarlberg stellt solche Geräte noch her und einer der wenigen Küfer erzeugt die traditionellen Holzgefäße zum Servieren der Käsknöpfle.