Eingeschenkt: Neusiedlersee - Vom Wasser zum Wein

Eine Rebsorte dominiert im Weinbaugebiet, der Zweigelt. Dieser ist als gebietstypischer Wein seit heuer im Reigen der österreichischen DAC-Weine dabei. Am internationalen Markt ist es unerlässlich, mit der Herkunft aufzutreten, so der Tenor von Erich Scheiblhofer, Obmann der DAC-Winzer. Und das wird von den Winzerinnen und Winzern des Gebiets in langlebige Weine von internationalem Format umgesetzt.