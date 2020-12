Eingeschenkt: Neusiedersee Hügelland - Mineralität in rot, weiß und süß

Wissen ist eine, Leidenschaft fürs Weinmachen die andere Zutat, die guter Wein braucht und beides findet sich in reichlichem Maß bei den "Elf Frauen und ihren Weine". Gründerinnen der Gruppe sind Birgit Braunstein und Heidi Schröck, die beide im Weinbaugebiet Neusiedlersee Hügelland leben. Die 11 Winzerinnen kommen aus unterschiedlichen Weinbauregionen Österreichs und sind in ihren jeweiligen Betrieben weinmachend unterwegs. Die Treffen der Frauen sind sowohl Erfahrungsaustausch wie auch gegenseitige Hilfestellung, nicht zuletzt Freundschaftstreffen und viel Humor. Selbst bei den kurzen Dreharbeiten wurde der Zusammenhalt deutlich sichtbar. Solche Freude am Weinmachen wird von vielen Winzern in Österreich hinaus getragen - und allen, die Wein mögen, wird diese dann sowohl in flüssiger wie auch in optischer Form "eingeschenkt".