Sonnenuntergang im Wiener Weizenfeld

Quelle: ORF

Die Reise durch die Welt der Semmel führt uns vorbei an wogenden Getreidefeldern und in die Hallen der modernen Mühlen. Wir weilen in den Backstuben und Wiener Kaffeehäusern, blicken auf den Frühstückstisch der Wiener und lassen Menschen zu Wort kommen, vom Bäcker bis zum Wirt, vom Müller bis zum Gastro-Journalisten und Gourmet, vom Weizenbauer bis zum "Frühstücksdirektor" bis zum Historiker und Sammler alter Tatsachen. Ohne einen zu wissenschaftlichen Anspruch stellen zu wollen, gehen wir natürlich auch der Frage nach, was beim Aufgehen der Semmel im Innern passiert, was im Teig beim Schlagen der Handsemmel passiert, vom Karamellisieren im Ofen, der Haltbarkeit der Kruste und warum es mit Vollkornmehl nicht funktioniert, zumindest vom Geschmack her.