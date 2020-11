Die Schatzinsel - Eine kulinarische Reise durch das Spielerparadies Macao mit Starkoch Wini Brugger

300 Jahre lang war die portugiesische Kolonie Macao der wichtigste europäische Handelsstützpunkt in Asien - bis die Briten nebenan Hongkong gründeten und das Geschäft drastisch zurückging. Die "Rache" der findigen Portugiesen: Sie erlaubten 1847 das in Hongkong verbotene Glücksspiel und zogen so nicht wenig von den Gewinnen der spielfreudigen Geschäftsleute aus Hongkong wieder ab. Macao wurde zum "Monte Carlo" von Asien.