Schlesien - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Stramberger Ohren

In Tschechien geht das Team dem Geheimnis der Stramberger Ohren auf den Grund. Dieses wie Ohren aussehende Süßgebäck wird in Stramberg in Erinnerung an den Tartarensturm im Jahr 1241 gebacken, die Angreifer mussten aufgrund starker Regenfälle den Rückzug antreten und hinterließen Säcke voll abgeschnittener Ohren christlicher Einwohner der von ihnen eroberten Städte.



Und Lojze Wiesesr entdeckt die Vielseitigkeit der Brennnessel, denn die vitaminreiche Pflanze kam nicht nur in der Küche zum Einsatz. Auch für die Herstellung von Garnen und Stoffen waren die weichen und hohlen Fasern der Brennnessel früher wichtig und wurden für Fischernetze oder gut isolierende, wasserabweisende Textilien verwendet - altes Wissen, das heute wiederentdeckt wird.