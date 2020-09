Montenegro - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Die Reiseroute führt von der Kotor Bucht, einem der schönsten Fjorde der Welt über die ehemalige Hauptstadt Cetinje, die noch an jene Ära erinnert, als Montenegro kurzzeitig ein Königreich war, weiter nach Tivat, das sich von der einstigen Garnisonsstadt der Habsburger zu einem Sommersitz der reichen, meist russischen, Touristen gewandelt hat. An der Grenze zu Albanien befährt das Duo das größte Binnengewässer des Balkans, den Skutari-See, den größten See Südeuropas, an dessen Ufern der autochthone Crmnicko-Wein gedeiht, und zwischen Bar und Ulcinj wandern die beiden durch Olivenhaine mit tausend- bis zweitausendjährigen Beständen.