Mähren - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Marcel Ihnačák, Koch des "Hotel Tanzberg" in Mikulov (Bild ganz oben), dem Geburtsort von Karl Renner, erweckt weitere traditionelle Speisen in neuer Interpretation wieder zum Leben. So steht zum Beispiel der Eintopf Tscholent, eines der typischen Gerichte der jüdischen Küche, ebenso auf der Speisekarte wie die allseits bekannten Powidltascherln. Zwetschgen, Pflaumen und Powidl zählen zu den besonderen "Schätzen des Landes" und sind in allen Variationen in der mährischen und tschechischen Küche wiederzufinden, sei es in destillierter Form als Slivovitz oder in den unzähligen Mehlspeiskreationen wie Kolatschen, Buchteln und Liwanzen.