Die Südoststeiermark - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Rezept von der Schillinger Oma



1/2 Liter Wasser gut salzen und in einer Pfanne aufkochen lassen. Schmalz in einer separaten Pfanne wärmen. 1/2 Liter Haden/Buchweizen in das kochende Wasser einrühren und mit 2 bis 3 Esslöffel flüssigem Schmalz verfeinern. Wenn die Masse zu trocken wird, Wasser und weiteres Schmalz ergänzen. Währenddessen immer weiterrühren und eventuell noch mit Salz abschmecken.

Mit zischend heißem Grammelschmalz anrichten.



Wird zur Kartoffel-Pilz-Suppe, zum Kaffee oder mit saurer Milch genossen.