Die Innerschweiz - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Rezept von Werner Streif, Hotel Elmer in Elm



Zubereitung der Chalberwurst (Kälberwurst) samt Zwiebelsauce:



Fein geschnittene Zwiebel werden in Butter glasig gedünstet, gestaubt, mit Féchy (Weißwein aus Waadt, Schweiz) abgelöscht, gesalzen, gepfeffert, 6 dcl Wasser hinzugefügt, 1/2 Stunde köcheln lassen, 1 dcl Rahm dazu, dann kommen die Würste in die Sauce und werden dort, beim Simmern noch 20 bis 25 Min. gesotten. Hauptbestandteile der Kälberwurst sind über 50% Kalbfleisch, weiters Schweinefleisch und Schweinefett (30-40%); Eiswasser mit Rahm und zur Zeit ihrer Erfindung seltene Gewürze (Muskat, Mazis, Salz, Pfeffer...)



Angerichtet mit gedörrten Zwetschken, die in Sternanis, Zimt, Zucker und Glarner Gewürzzucker (Nelken, Muskat. Zimt, Sandlholz von Landolt Hauser in Näfels) gekocht und zum Kartoffelstock /Pürree angerichtet.



Die Frage, warum Kalb, beantwortet Albert Hösli, Metzgermeister in sechster Generation - sein mitarbeitender Sohn ist schon die siebente. Er ist einer der sieben Fleischermeister, die die Kälberwurst schützen haben lassen - und sich damit selber Regeln auferlegt haben, sie halten sich an das Pflichtenheft der Mindest- und Maximal-Beigaben und bewahren so die "Glarner Kalberwurst IGP" als Marke und verhindern damit, dass die traditionelle "Demokratiewurst" die anlässlich der Landsgemeindeversammlungen gegessen wird, keine großen Abweichungen erfährt. Erstmals wird sie 1843 schriftlich erwähnt, der Erzählung nach wird sie seit mindestens 200 Jahren nach dieser Rezeptur hergestellt und es gab sie nur zu besonderen Anlässen. Ein Seltenheitsgericht sozusagen.

Und weil der Kälbermagen schon sehr frühzeitig zum Käsemachen Verwendung fand, wurde das sonst seltene Kalbfleisch zu einer besonderen Wurst verarbeitet und zu ganz ausgewählten Anlässen serviert.