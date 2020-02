Der slowenische Karst - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Görzer Hügelland

Quelle: ORF/WDW Filmproduktion

Alles, was das Land Gutes zu bieten hat, mischen die Bäuerinnen in den Eintopf Jota, der exemplarisch ist für die Vermischung der Kulturen. Der gehaltvolle Teran, Rotwein und Lebenselixier, wird verkostet, von der Bora luftgetrockneter Pršut von einem 97-jährigen Fleischermeister in hauchdünne Scheiben geschnitten, Gedichte und Loblieder auf den rauen Karst gesungen.



Auch in der benachbarten Goriška Brda, dem Land der Oliven- und Obstbäume, wird das Leben im Einklang mit der Natur noch zelebriert. Zu Kaisers Zeiten waren getrocknete Zwetschken eine Delikatesse, die bis nach Wien und Lemberg exportiert wurden, heute beherrschen nur noch wenige die Kunst des Zwetschken-Schälens. Aus Wildspargel, Löwenzahn und Kräutern werden Köstlichkeiten gezaubert und mit dem gekocht, was vor der Haustüre wächst. Eine Hymne auf das einfache Leben.