Der irische Westen - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Bei Ebbe müssen die Säcke geschüttelt werden, damit die Austern nicht aneinander kleben.

Quelle: ORF/Feuer & Flamme Film/Florian Gebauer.

Für diese, von Florian Gebauer gestaltete Ausgabe der ORF-Kulturdokureihe "Der Geschmack Europas" erforscht Präsentator Lojze Wieser, seines Zeichens Autor, Verleger und Gastrosoph auf den Spuren von Böll und William Butler Yeates die irischen Geschmackswelten.



In County Mayo entdeckt er eine der exquisitesten und begehrtesten Delikatessen der Meere: die in Tischkultur gezogene Connemara Auster. Irlands Küsten bergen aber auch andere, etwas ungewöhnlichere, kulinarische Spezialitäten, wie zum Beispiel Lappentang oder Irisch Moos.

Diese kommen nicht nur in der Küche, sondern seit Jahrhunderten auch in der Naturheilkunde zum Einsatz.