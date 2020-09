Das westliche Friaul - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Castello di Villalta in Fagagna.

Quelle: ORF/WDW Film/Robert Lachowitz

Das Friaul ist wie eine Straße, die Rom mit der östlichen und westlichen Welt, mit dem Norden und dem Balkan verknüpft. Entlang dieser Straße entstanden Reichtum, Villen und auch Wehrburgen, und im 11. Jahrhundert war sie die Hauptroute der europäischen Pilgerwege. In den Ebenen Friauls öffnet sich das Tor zu den Alpen und zum Meer.

Der Tagliamento, der Tajamènt in Friulan, fließt in vielen Strömen zum Meer. "Ein Land aus Schotter, Kiesel, wild geschliffenem Stein", das "im Sommer groß und weit und im Frühjahr und im Herbst klein und überschwemmt vom Fluss sich gibt" - wie es der österreichische Autor Helmut Eisendle formuliert.



Armeen - von den Türken über Napoleons Truppen bis zu den Österreichern fielen ein und filetierten das Land. Der im Mittelalter und in der Renaissance erworbene Wohlstand strahlt in seiner mediterranen Architektur. Bunt und fröhlich wirken die Fassaden und noch nach Jahrhunderten laden die Städte und Dörfer, Gassen und Plätze dazu ein, darin herum zu wandeln...;und daraus für uns selber Genuss zu beziehen und einen Blick in vergangene Lebensgewohnheiten und Ansprüche zu werfen...

Die dominant und machtvoll in der Gegend stehenden Schlösser und Villen waren für Herrscher wie Napoleon zu klein und seiner unwürdig...