Das Elsass - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

So den traditionellen Münsterkäse, der noch heute in den "Ferme-Auberges" von Hand gefertigt wird, hin zu Weinbergschnecken, deftigem Sauerkraut und dem Elsässer Baeckeoffe, einem Eintopfgericht das in kunstvoll getöpferten Tonterrinen zubereitet wird. Präsentator Lojze Wieser und Regisseur Florian Gebauer begegnen in dieser politisch und kulturell über Jahrhunderte stark umkämpften Grenzregion im Herzen Europas Menschen, die die alten Rezepte ins Heute übertragen.