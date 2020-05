Böhmen - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Die Reise führt, Ingeborg Bachmanns Versen "Böhmen liegt am Meer" folgend, von den Tausenden historischen Karpfenteichen (im Bild oben einer von 24.000 Fischteichen in der Region Třeboň), die Lebkuchenproduktion in Pardubice hin zu den berühmten heilenden Quellen in Karlsbad. Im einstigen "Salon Europas" weilten bereits Wallenstein, Karl IV., Zar Peter der Große, Marx, Richard Wagner und Goethe, die hier neben gesundheitsförderndem Sprudel auch Geselligkeit fanden.