Chili, Curry, Kokosnuss - Eine kulinarische Reise durch Thailand mit Wini Brugger

Schwimmende Märkte bei Bangkok

Quelle: ORF/Katharina Zwettler

Der bekannte Asia-Koch Wini Brugger begibt sich auf einen Streifzug durch die Märkte und Garküchen des Landes und ergründet die Kultur und Geschichte Thailands anhand seiner berühmtesten Gerichte.



Schauplätze sind u. a. das Royal Thai Cuisine Institute in Bangkok, die berühmte Tempelanlage Wat Pho, der 100 Jahre alte Klong Suan Markt außerhalb der Stadt, die Nang Dan Parade in der südthailändischen Stadt Nakhon Si Thammarat, die bezaubernde Kanallandschaft von Surathani, eine Biofarm im Hinterland und schließlich das Wasserfest Songkran in der thailändischen Hauptstadt.