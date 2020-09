Der Wagram - aus der Reihe "Aufgetischt am Sonntag"

Der Heurigen von Winzer Stefan Bauer in Königsbrunn am Wagram.

Quelle: ORF/Satel Film

Auf Gut Oberstockstall sorgt Eva Salomon immer wieder für Überraschungen. In ihrer Küche werden Kräuter und Lebensmittel vom eigenen Biobauernhof zu feinsten Gerichten verarbeitet und im schönen Innenhof verspeist.

Stammgäste sind Andrea und Janos Szurcsik, ein Künstlerehepaar aus Kleinwiesendorf. Janos´ ungewöhnliche Boot-Skulpturen "schwimmen" durch den Film als Symbol für die Urdonau, deren Ufer der Wagram einst war. "Ich genieße es, dort zu leben, wo der Wein wächst, Paradeiser und Paprika" so der ungarische Künstler. Genuss steht auch privat auf Toni Mörwalds Lebensplan: "Haushalten muss man nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit der Zeit. Ich verbringe so viel wie möglich mit meiner Familie."