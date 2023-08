Aufgetischt - Rund um Villach

Gefüllte Kärntner Nudeln vom Hundsmarhof über Villach

In Kurzentren wie Bad Bleiberg oder Warmbad Villach wird den Menschen Gutes getan, "damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen." Heimatliches und Internationales gilt es in Ateliers, Museen und in schmucken Ortschaften zu entdecken. Natürlich auch in den Küchen. Ob kärntnerisch-bodenständiges aus der Berghütte oder Kulinarik von Welt aus dem Haubenrestaurant, in Genießer-Mägen hat beides Platz.



AUFGETISCHT erzählt im gedachten Ablauf eines Tages von beeindruckenden Menschen in einer ebensolchen Umgebung, von ihrer Leidenschaft für das, was sie tun, und von einem Landstrich, der den Süden in sich trägt. Auch im Winter!