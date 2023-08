Aufgetischt - Rund um den Wiener Prater

Der Wirt Josef Taudes in seinem Gasthaus Möslinger im Wiener Stuwerviertel.

Albert Plschek bereitet sich und sein Pferd Ruby in der Krieau auf den 2381. Sieg in einem Traber-Rennen vor. Jean-Pierre Bolivar, Architekt aus Kolumbien, ist regelmäßig am neuen Campus der WU anzutreffen. Altes geht mit Neuem eine Liaison ein: der Campus Wien und die Krieau. (Bild oben)



Die Arbeit als Generalplaner des gesamten Bauvorhabens und Architekt des Teaching Center ist noch lange nicht vorbei. In und um die ehemaligen Pavillons der Weltausstellung, jetzt Künstlerateliers, warten tonnenschwere Steine auf formgebende Begegnungen mit Ulrike Truger.



Im "Möslinger" wollen die einstigen DDSG-Kapitäne, wenn auch nicht in See, so doch in den einmaligen Braten stechen, zubereitet vom Hausherrn persönlich.