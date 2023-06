Aufgetischt - In Mittelkärnten

Markus Rath, Küchenchef des Rathhaus in St. Georgen am Längsee mit Uta Slamanig der Chefin des im selben Haus ansässigen Weinguts Georgium.

Quelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

Südlich von St. Veit, im Flussbett der Görtschitz, schwemmt der Maler Erwin Klinzer Schicht für Schicht seine außergewöhnlichen Sandbilder. Mut zum Risiko bewies Josef Habich, der für sein eigenes Bier die richtige Quelle in der Wimitz, dem Tal der Gesetzlosen, gefunden hat. "Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel".



Dieses Zitat von Paul Watzlawick kennen die Bürger von Friesach nur zu gut. Seit Jahren wird in der ältesten Stadt Kärntens, begleitet von der Universität Klagenfurt, an einem historischen Burgbau gehämmert und geklopft. Der ehemalige Bürgermeister und Bahnangestellte Max Koschitz dirigiert jetzt als "Fürst" alle mittelalterlichen Angelegenheiten. Zwischen Friesach und St. Veit, am Südufer des Längsees, arbeitet der nächste Individualist, Marcus Gruze, an seinen weithin geschätzten bio-dynamischen Pinots. Für einmalige Gerichte in dieser Welt der ungewöhnlichen Individualisten rund um St. Veit sorgen Christian und Gabi im bodenständigen Wirtshaus Gelter und Markus Rath im exquisiten "Rathhaus" am Längsee.



Eine Dokumentation von Thomas Knoglinger