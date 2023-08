Aufgetischt - Im Steirischen Thermenland

Von Bad Radkersburg, wo ein "Radbutler" Frühstück am See serviert , führt die Reise über den Rosenberg und das Weingut Ploder nach Straden in "Urlmüller´s Paradeis Paradies", wo bis zu 180 verschiede Sorten liebevoll von Johann Unger, einem ehemaligen Schweinezüchter, gehegt und gepflegt werden - Karin Unger ist Spezialistin im Einkochen von Paradeisern und setzt die Unterschiedlichkeiten geschmacklich gekonnt in Szene.



Beim Neusetzer "Stöcklwirt" verarbeiten Erika und Johann Schwarzl heimische Lebensmittel. Die Hagebutte - jeder kennt sie, doch wer weiß noch so genau wie man sie in der Küche einsetzen kann? Johann Schwarzl bereitet Rehschlögl mit Schwammerlsterz, Hagebuttenmarmelade und gebackenen Schafgarbenblüten zu. Alle Zutaten finden sich dort quasi direkt vor der Haustür.