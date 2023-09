Aufgetischt - Im Gasteinertal

Markus Loipold, Sportler, Bergmann und Zugführer im Gasteiner Heilstollen bei der Arbeit.



Der Job von Max Loipolt ist nicht minder schweißtreibend. Bei 41° C überprüft er mit der Spitzhacke die Deckenbeschaffenheit des Gasteiner Heilstollens. An Spitzentagen fahren bis zu 600 Patienten in den Stollen ein.



100 Prozent Luftfeuchtigkeit und das gering vorhandene radiokative Edelgas Radon stärken das Immunsystem. Lange vor der Entdeckung des Heilstollens kamen Heilungssuchende um im Gasteiner Quellwasser neue Kraft, Gesundheit und Energie zu tanken.

Vielleicht hat sich auch deshalb Biobauer, Koch und Feng Shui-Experte Hans-Peter Berti für Blau, die Farbe des Wassers, entschieden, als er die Wände seines Kuhstalls strich. "Ja, da war ich ganz verwundert, was er für Anwandlungen hat - einen blauen Stall! Die Kühe haben gemeint, sie sind im Schwimmbad", lacht Elfriede Berti. "Sie sind ruhiger, freundlicher und geben mehr Milch!" unterstreicht Hans-Peter Berti den Erfolg seines Feng Shui-Konzepts. Auch in der Küche wendet er Feng Shui im Kreislauf der Elemente an. Das Keulenstück vom Heubeisser mit Kräuterhaube und zweierlei Erdäpfel wird dadurch nicht nur besonders köstlich, sondern auch äußerst bekömmlich.