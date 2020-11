Aufgetischt am Sonntag - Winter in der Wachau

Gässchen in Dürnstein

Quelle: ORF/Satel Film/Katharina Heigl

Für die Wachauer Winzer ist der Winter die ruhigste Zeit des Jahres. Nikolaus Saahs und Anna Lun vom Nikolaihof in Mautern lesen jetzt nur die Trockenbeeren für ihren Süßwein.



In seinem Restaurant in Rührsdorf kocht Philipp Essl Schweinerücken mit Kohl und istrischem Trüffel.



Am nördlichen Donauufer, in Krems, sorgt die neue Landesgalerie für Glanz und Farbenspiel. Sie hat die Form eines gedrehten Würfels, der vor dem Hintergrund der Weinberge nach oben strebt. Kurator Günther Oberhollenzer erforscht die Rolle der lieblichen Wachauer Landschaft als Sehnsuchtsort.