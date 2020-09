Das Thayatal - aus der Reihe "Aufgetischt am Sonntag"

Die Ranger Claudia Waitzbauer und David Freudl vom Nationalpark Thayatal

Quelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

Lisa Dyk produziert in ihrer Raabser Mühle eine breite Palette an Biomehl, unterstützt von Johannes Trinkl, einem ehemaligen Banker, der die Ruhe des Walviertels schätzt. Francesca Pilati, eine italienische Gräfin, sammelt Kunst und Kunsthandwerk, Wäsche und Parfumflakons. Im Gasthaus Failler "Zum goldenen Lamm" in Drosendorf kredenzt Lisi Failler Huhn mit Mandeln und Marsalasauce sowie Grießpudding zum Dessert.