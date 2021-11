Aufgetischt am Sonntag - St. Pölten

Inzwischen lockt nicht nur das Institut der Englischen Fräulein mit einer der schönsten barocken Fassaden oder das hinreißende Jugendstilhaus Olbrichts gegenüber dem Bahnhof - die St. Pöltner zieht's in die SEEDOSE. Ihr Gründer Erwin Nolz hat den Erholungswert der ehemaligen Schotterteiche am Rande der Stadt erkannt und als urbanen Bezugspunkt zugänglich gemacht.



Felix Teiretzbacher hat seine Liebe zum Kaffee zur Wissenschaft gemacht, seine Rösterei FELIX sorgt jetzt verlässlich für betörenden Kaffeeduft. Weder New York, noch Paris und auch nicht Berlin haben den amerikanischen Maler Don Ferguson veranlasst, dort nach neuen unbegrenzten Möglichkeiten zu suchen. Vor 20 Jahren hat er sie in St. Pölten gefunden. Die Stadt kennt auch Pausen.



Für solche, die geschmacklich in Erinnerung bleiben, sorgen Johanna Ruthner und Mareike Aram. Wer Zeit hat, setzt sich im SUPPERIÖR mit anderen Gästen an den großen Tisch und genießt (Bild oben). Die Zeit der Provinz ist für St. Pölten endgültig vorbei.