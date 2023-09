Aufgetischt - Im Bregenzerwald

Bernardo Bader ist nur ein erfolgreicher Architekten von vielen im Bregenzerwald, der eine neue Richtung einschlägt, weit ab von Alpenidylle. Bemerkenswert dabei ist die enge Zusammenarbeit mit und zwischen regionalen Handwerkern. Dies zeigt am besten der Werkraum Bregenzerwald, ein Zusammenschluss von Handwerksbetrieben, die ihre besten Stücke ausstellen.



In Egg, im Gasthof Engel, einem 300 Jahre alten Pferdegasthaus, entsteht in der Kochschule von Karin Kaufmann auf einfachem Weg bestes Essen. Wer nur genießen will, besucht eines der Top-Restaurants des Bregenzerwaldes: In Schwarzenberg, im "Adler", kann der Gaumen beurteilen, ob sich die eigene Kochbegabung mit der Raffinesse des Patrons Engelbert Kaufmann messen kann.