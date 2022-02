Alles Bohne

Gerade bei Bohnen ist die Vielfalt groß!

Quelle: ORF/ORF-B

Eine Besonderheit ist die Kombination von Bohnen und Weinbau in der deutschsprachigen Volksgruppe der heute in Ungarn gelegenen Stadt Ödenburg/Sopron. Ein ganzes Stadtviertel trägt den Namen Poncichter/Ponzichter.



Fasziniert von der Geschichte der Bohnenzüchter hat sich ein junger Lebensmitteltechnologe auf die Suche nach alten Bohnensorten gemacht. Roland Pöttschacher stammt aus Loipersbach nahe der burgenländisch-ungarischen Grenze, nur wenige Kilometer von Sopron entfernt. Er ist schon auf wahre Raritäten gestoßen, wie die Heanzenbohne, die Loipersbacher Gescheckte oder die Soproner Käferbohne. Roland Pöttschacher kultiviert und archiviert seltenes Saatgut.



Bohnen werden im Burgenland auch wieder großflächig angebaut, dank der Initiative eines Biobauern aus Pöttsching. Gemeinsam mit Kollegen baut Harald Strassner auf rund 100 Hektar Biobohnen an. Die (Wieder)Entdeckungsreise auf der Spur der Bohne führt Gestalterin Nicole Aigner und Kameramann Markus Fuchs in Hausgärten und Weingärten, auf große Ackerflächen, in die Innenstadt von Sopron, ins Samenarchiv des Vereins Arche Noah, zum Markt der Erde in Lutzmannsburg und auch in die Küche.