Alle Köstlichkeit auf Erden - Eine kulinarische Reise nach Hong Kong mit Starkoch Wini Brugger

Fischrestaurant in Fischerdorf Lei Yue Mun in Hong Kong.

Quelle: ORF/Michael Inmann

Zehn Minuten mit der Fähre nach Kowloon zum Shoppen auf die Nathan Road, oder ein paar Schritte weiter ins Gewirr der Straßenmärkte mit ihren Dim Sum-Küchen, authentischer als in jeder Stadt in China. Mindestens fünf Mal am Tag Essen plus den einen oder anderen Snack zwischendurch, das ist normal in Hong Kong. Und die Köstlichkeiten sind so vielfältig wie China groß ist und die Welt weit, denn nicht nur die Einwanderer aus ganz China, sondern aus der ganzen Welt haben ihre Spezialitäten mitgebracht. Wini Brugger, Chef und Chef-Koch des Restaurants "Indochine" hat mehr als 15 Jahre in Hong Kong gelebt, hier hat seine Karriere begonnen. Er führt durch sein Hong Kong und präsentiert mit einigen seiner berühmten Berufs-Kollegen alle - kulinarischen - Köstlichkeit auf Erden.