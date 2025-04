erLesen - Sendung vom 27. April 2025

Heinz Sichrovsky, Reinhold Bilgeri.

In dieser Ausgabe von erLesen empfängt Heinz Sichrovsky den längst in den literarischen Kanon aufgestiegenen Autor Robert Seethaler (Bild oben). Seine Bücher wurden in über 40 Sprachen übersetzt und er war bereits auf der Shortlist des International Booker Prize zu finden. In seinem jüngsten Buch "Trotteln" wagt er einen Ausflug in die Comic-Welt.



Der Vorarlberger Musiker und Autor Reinhold Bilgeri hat einen autobiografischen Roman geschrieben, wo er seine Erfahrungen als junger Rebell verarbeitet.