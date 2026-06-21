Kultur
Druckfrisch
Denis Schecks Empfehlung: Leonie Swann: Widdersehen | Heike Geißler: Michaela Kohlhaas | Gianrico Carofiglio: Der Horizont der Nacht | Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch | Musik vom Simon Popp Trio
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.06.2026
- 12:30 - 13:00 Uhr
Seine bissigen und humorvollen Kommentare zu den Büchern der Spiegelbestenliste aus der Kölner Bücherhalle sind beliebt und gefürchtet. Im persönlichen Gespräch entlockt er Autoren aktueller Bestseller interessante Hintergründe zu ihren Werken.