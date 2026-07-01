Kultur
Probeleiter*in
Natalia Rodina ist die Probeleiterin bei tanzmainz. Sie ist verantwortlich für die täglichen Trainingseinheiten der Compagnie. Das reicht von den intensiven Proben für neue Kreationen bis hin zum lockeren Aufwärmen vor den Aufführungen.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.06.2027
Ein Film von Memo Jeftic
Individuell muss sie dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Tänzer*innen eingehen. Sie ist auch die Vermittlerin zwischen den künstlerischen Vorstellungen der*des Choreograf*in und den technischen Möglichkeiten des Ensembles, muss Verletzungen und Überlastungen im Auge haben und manchmal auch seelische Unterstützung leisten in einen Beruf, in dem es so sehr darum geht, Gefühle durch den Körper auszudrücken. Natalia war früher selbst Tänzerin, was sehr hilfreich ist für diesen Beruf. Die Probeleitung ist für viele Tänzer*innen ein Karriereschritt nach den aktiven Bühnenjahren, die zwar nicht mehr so früh enden müssen wie in der Vergangenheit noch üblich, aber dennoch zeitlich begrenzt sind, auf Grund der hohen körperlichen Belastung, die der Tänzer*innenberuf mit sich bringt.
Tanzkongress tanzmainz
Unter dem Motto Sharing Potentials findet vom 16. bis 19. Juni am Staatstheater in Mainz der Tanzkongress 2022 statt. Die Arbeitsweise von tanzmainz an der Schnittstelle von freier Szene und Repertoiretheater macht es zum idealen Ort des Austausches für die internationale Tanzszene. Das Videoprojekt "Dancing Potentials" soll dabei helfen die verschiedenen Facetten des Tänzer*innenberufs zu beleuchten und seine Vielseitigkeit herauszustellen. Das Tänzer*innendasein umfasst so viel mehr als nur den eigenen Körper der Vision einer Choreografin oder eines Choreografen zu leihen. Welche Möglichkeiten bietet diese Profession und wie sieht ihre Zukunft aus?