Der Buchmarkt und Corona

Literarische Veranstaltungen 2020 kaum möglich.

Quelle: ZDF

Vor der Frankfurter Buchmesse sind die Perspektiven mäßig: Die Messe wird in einem bislang unvorstellbaren Maß geschrumpft werden, literarische Veranstaltungen, Preisverleihungen und Zusammenkünfte von Autorinnen und Autoren und Publikum wird es nur in kleiner Form und geringem Umfang geben, der Buchverkauf in den Sortimenten ist bislang allerdings weniger eingebrochen als befürchtet. Das sind gemischte Vorzeichen, für das, was auf die literarische Welt zukommen könnte. Es sind gute Gründe, um mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern, Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Verlagen und Institutionen darüber zu sprechen, wie es weitergehen könnte, wenn es nicht weitergehen kann, wie wir es gewöhnt sind.