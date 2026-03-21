Live am 21. März 2026 von der Buchmesse Leipzig

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Judith Holofernes, Sophie Passmann, Kristof Magnusson, Bernhard Schlink.

bis 21.03.2026

Das Programm am 21. März

10:00 Uhr Anika Landsteiner "Träume aus Salz". Moderation: Mona Ameziane

10:30 Uhr Judith Holofernes "Hummelhirn". Moderation: Alexander Solloch

11:00 Uhr Maxim Leo "Einatmen. Ausatmen". Moderation: Katty Salié

11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

11:50 Uhr Sophie Passmann "Wie kann sie nur?". Moderation: Mona Ameziane

12:20 Uhr Kristof Magnusson "Die Reise ans Ende der Geschichte". Moderation: Cécile Schortmann

12:40 Uhr Clara Leinemann "Gelbe Monster". Moderation: Ariane Binder

13:00 Uhr Dana von Suffrin "Taxibaby". Moderation: Judith Heitkampp

13:20 Uhr Ulrike Almut Sandig "Im Orkan". Moderation: Christoph Schröder

13:40 Uhr Mai Duong Kiev "Im Herzen bist du unbesiegbar". Moderation: Cécile Schortmann

14:00 Uhr Christoph Peters "Entzug". Moderation: Knut Cordsen

14:20 Uhr Kulturzeit Talk: Zukunft Schule mit Bob Blume "Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?", Katharina Meiser "Schule macht Demokratie", Mathias Brodkorb "Tyrannei der Gleichheit". Moderation: Vivian Perkovic

15:00 Uhr Bernhard Schlink. "Gerechtigkeit. Ein Essay". Moderation: Thomas Böhm & Marie Kaiser

15:30 Uhr Bücherfrühling: Liebe und Politik: Peggy Mädler "Selbstregulierung des Herzens"; Matthias Nawrat "Das glückliche Schicksal". Moderation: Wiebke Porombka

16:10 Uhr Aidin Halimi "In den Flügeln das Licht". Moderation: Thea Dorn

16:40 Uhr Maja Iskra "Uppercut". Moderation: Vivian Perkovic

17:10 Uhr Slobodan Šnajder "Engel des Verschwindens". Moderation: Vivian Perkovic

17:30 Uhr Christian Haller "Einfallende Dämmerung. Novelle". Moderation: Nina Mavis Brunner

