Kultur
Live am 21. März 2026 von der Buchmesse Leipzig
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Judith Holofernes, Sophie Passmann, Kristof Magnusson, Bernhard Schlink.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 21.03.2026
10:00 Uhr Anika Landsteiner "Träume aus Salz". Moderation: Mona Ameziane
10:30 Uhr Judith Holofernes "Hummelhirn". Moderation: Alexander Solloch
11:00 Uhr Maxim Leo "Einatmen. Ausatmen". Moderation: Katty Salié
11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
11:50 Uhr Sophie Passmann "Wie kann sie nur?". Moderation: Mona Ameziane
12:20 Uhr Kristof Magnusson "Die Reise ans Ende der Geschichte". Moderation: Cécile Schortmann
12:40 Uhr Clara Leinemann "Gelbe Monster". Moderation: Ariane Binder
13:00 Uhr Dana von Suffrin "Taxibaby". Moderation: Judith Heitkampp
13:20 Uhr Ulrike Almut Sandig "Im Orkan". Moderation: Christoph Schröder
13:40 Uhr Mai Duong Kiev "Im Herzen bist du unbesiegbar". Moderation: Cécile Schortmann
14:00 Uhr Christoph Peters "Entzug". Moderation: Knut Cordsen
14:20 Uhr Kulturzeit Talk: Zukunft Schule mit Bob Blume "Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?", Katharina Meiser "Schule macht Demokratie", Mathias Brodkorb "Tyrannei der Gleichheit". Moderation: Vivian Perkovic
15:00 Uhr Bernhard Schlink. "Gerechtigkeit. Ein Essay". Moderation: Thomas Böhm & Marie Kaiser
15:30 Uhr Bücherfrühling: Liebe und Politik: Peggy Mädler "Selbstregulierung des Herzens"; Matthias Nawrat "Das glückliche Schicksal". Moderation: Wiebke Porombka
16:10 Uhr Aidin Halimi "In den Flügeln das Licht". Moderation: Thea Dorn
16:40 Uhr Maja Iskra "Uppercut". Moderation: Vivian Perkovic
17:10 Uhr Slobodan Šnajder "Engel des Verschwindens". Moderation: Vivian Perkovic
17:30 Uhr Christian Haller "Einfallende Dämmerung. Novelle". Moderation: Nina Mavis Brunner