Kultur
Live am 20. März 2026 von der Buchmesse Leipzig
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Robert Menasse, Norbert Gstrein, Ildikó von Kürthy, Bodo Kirchhoff, Josi Wismar.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.03.2026
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10:00 Uhr Jaqueline Scheiber "Schwimmen/Schweben". Moderation: Katty Salié
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10:20 Uhr Robert Menasse "Die Lebensentscheidung". Moderation: Jo Schück
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10:40 Uhr Norbert Gstrein "Im ersten Licht". Moderation: Christoph Schröder
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11:00 Uhr Träger des Buchpreises zur Europäischen Verständigung Miljenko Jergović "Das verrückte Herz - Sarajevo Mariboro Remastered". Moderation: Carsten Tesch
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11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation: Denis Scheck
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12:00 Uhr "Mittagsmagazin" live im TV mit Denis Scheck, Simone Sommerland, Andrea L’Arronge u.a. Moderation: Wiebke Binder
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13:00 Uhr Nicole List "Angst vor Männern" und Andrea Böhm "Fighting Like a Woman". Moderation: Yara Hoffmann
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13:30 Uhr "Mittagsmagazin" live im TV mit Sebastian Fitzek & Annika Strauss "REM"; Tupoka Ogette: "Trotzdem zuhause", u.a. Moderation: Wiebke Binder
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14:10 Uhr Hörspiel des Jahres 2025 mit Sharon On und Dirk Laucke "Auch wenn es dunkel wird. Berichte vom 7. Oktober". Moderation: Barbara Schäfer
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14:30 Uhr Ildikó von Kürthy "Alt genug". Moderation: Ariane Binder
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15:00 Uhr Kulturzeit Talk: Demokratie unter Druck mit Sally Lisa Starken "Wenn der rechte Rand regiert", Angelique Geray "Undercover unter Nazis" und Ruth Hoffmann "Raubzug von Rechts". Moderation: Cécile Schortmann
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15:40 Uhr Bodo Kirchhoff "Nahaufnahme einer Frau, die sich entfernt". Moderation: Thea Dorn
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16:10 Uhr eat.READ.sleep - Die Podcastshow mit Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert
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16:40 Uhr Alena Schröder "Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel". Moderation: Katrin Schumacher
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17:00 Uhr Cathryn Clüver-Ashbrook "Der amerikanische Weckruf". Moderation: Uwe Timm
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17:30 Uhr Josi Wismar "Shattered Silence" ("Fallen Grace" Band 2). Moderation: Romy Straßenburg