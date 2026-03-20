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Kultur

Live am 20. März 2026 von der Buchmesse Leipzig

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit Robert Menasse, Norbert Gstrein, Ildikó von Kürthy, Bodo Kirchhoff, Josi Wismar.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.03.2026

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Buchmesse
Das Programm am 20. März

10:00 Uhr Jaqueline Scheiber "Schwimmen/Schweben". Moderation: Katty Salié

10:20 Uhr Robert Menasse "Die Lebensentscheidung". Moderation: Jo Schück

10:40 Uhr Norbert Gstrein "Im ersten Licht". Moderation: Christoph Schröder

11:00 Uhr Träger des Buchpreises zur Europäischen Verständigung Miljenko Jergović "Das verrückte Herz - Sarajevo Mariboro Remastered". Moderation: Carsten Tesch

11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation: Denis Scheck

12:00 Uhr "Mittagsmagazin" live im TV mit Denis Scheck, Simone Sommerland, Andrea L’Arronge u.a. Moderation: Wiebke Binder

13:00 Uhr Nicole List "Angst vor Männern" und Andrea Böhm "Fighting Like a Woman". Moderation: Yara Hoffmann

13:30 Uhr "Mittagsmagazin" live im TV mit Sebastian Fitzek & Annika Strauss "REM"; Tupoka Ogette: "Trotzdem zuhause", u.a. Moderation: Wiebke Binder

14:10 Uhr Hörspiel des Jahres 2025 mit Sharon On und Dirk Laucke "Auch wenn es dunkel wird. Berichte vom 7. Oktober". Moderation: Barbara Schäfer

14:30 Uhr Ildikó von Kürthy "Alt genug". Moderation: Ariane Binder

15:00 Uhr Kulturzeit Talk: Demokratie unter Druck mit Sally Lisa Starken "Wenn der rechte Rand regiert", Angelique Geray "Undercover unter Nazis" und Ruth Hoffmann "Raubzug von Rechts". Moderation: Cécile Schortmann

15:40 Uhr Bodo Kirchhoff "Nahaufnahme einer Frau, die sich entfernt". Moderation: Thea Dorn

16:10 Uhr eat.READ.sleep - Die Podcastshow mit Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert

16:40 Uhr Alena Schröder "Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel". Moderation: Katrin Schumacher

17:00 Uhr Cathryn Clüver-Ashbrook "Der amerikanische Weckruf". Moderation: Uwe Timm

17:30 Uhr Josi Wismar "Shattered Silence" ("Fallen Grace" Band 2). Moderation: Romy Straßenburg

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