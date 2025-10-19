Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Buchmesse
  4. Livestream am 16. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse

Kultur

Live am 19. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Can Dündar, Sarah Bosetti, Nelio Biedermann, die Maus, Tara-Louise Wittwer und Yasemine M'Barek.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.10.2025

Mehr

Logo mit Hintergrund

Buchmesse
Das Programm am 19. Oktober

10:00 Uhr Can Dündar "Ich traf meinen Mörder". Moderation: Niels Beintker

10:30 Uhr Raphaela Gromes & Susanne Wosnitzka "Fortissima! Unterschätzte Komponistinnen und wie sie meinen Blick auf die Welt veränderten". Moderation: Natascha Freundel

11:00 Uhr Mario Sixtus & Katja Diehl "Picknick auf der Autobahn. Wie wir in Zukunft unterwegs sein werden". Moderation: Shila Behjat

11:30 Uhr Sarah Bosetti "Make Democracy Great Again". Moderation: Salwa Houmsi

11:50 Uhr ARD Kultur & funk mit Mona Ameziane und Tahsim Durgun

12:20 Uhr Nelio Biedermann "Lázár". Moderation: Nina Mavis Brunner

12:40 Uhr Reyhan Șahin "Amazonenbrüste". Moderation: Salwa Houmsi

13:00 Uhr Elisa Hoven "Das Ende der Wahrheit?". Moderation: Vivian Perkovic

13:20 Uhr Joana June "Bestie". Moderation: Salwa Houmsi

13:40 Uhr Die Sendung mit der Maus - Hörspiel live mit Insa Backe und der Maus "Ein Alien in Wiebelmund"

14:00 Uhr Philipp Hochmair & Katharina von der Leyen "Hochmair, wo bist du?". Moderation: Cécile Schortmann

14:20 Uhr Julia Engelmann "Himmel ohne Ende". Moderation: Bärbel Schäfer

14:50 Uhr Jasmin Schreiber "Da, wo ich dich sehen kann" und Nina George "Die Passantin". Moderation: Christine Watty

15:30 Uhr SHEROES mit Tara-Louise Wittwer "Nemesis' Töchter" und Kersty und Sandra Grether "Rebel Queens. Frauen in der Rockmusik". Moderation: Jagoda Marinić

16:10 Uhr Yasmine M'Barek "I Feel You. Über Empathie". Moderation: Bärbel Schäfer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.