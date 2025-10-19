Kultur
Live am 19. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Can Dündar, Sarah Bosetti, Nelio Biedermann, die Maus, Tara-Louise Wittwer und Yasemine M'Barek.
10:00 Uhr Can Dündar "Ich traf meinen Mörder". Moderation: Niels Beintker
10:30 Uhr Raphaela Gromes & Susanne Wosnitzka "Fortissima! Unterschätzte Komponistinnen und wie sie meinen Blick auf die Welt veränderten". Moderation: Natascha Freundel
11:00 Uhr Mario Sixtus & Katja Diehl "Picknick auf der Autobahn. Wie wir in Zukunft unterwegs sein werden". Moderation: Shila Behjat
11:30 Uhr Sarah Bosetti "Make Democracy Great Again". Moderation: Salwa Houmsi
11:50 Uhr ARD Kultur & funk mit Mona Ameziane und Tahsim Durgun
12:20 Uhr Nelio Biedermann "Lázár". Moderation: Nina Mavis Brunner
12:40 Uhr Reyhan Șahin "Amazonenbrüste". Moderation: Salwa Houmsi
13:00 Uhr Elisa Hoven "Das Ende der Wahrheit?". Moderation: Vivian Perkovic
13:20 Uhr Joana June "Bestie". Moderation: Salwa Houmsi
13:40 Uhr Die Sendung mit der Maus - Hörspiel live mit Insa Backe und der Maus "Ein Alien in Wiebelmund"
14:00 Uhr Philipp Hochmair & Katharina von der Leyen "Hochmair, wo bist du?". Moderation: Cécile Schortmann
14:20 Uhr Julia Engelmann "Himmel ohne Ende". Moderation: Bärbel Schäfer
14:50 Uhr Jasmin Schreiber "Da, wo ich dich sehen kann" und Nina George "Die Passantin". Moderation: Christine Watty
15:30 Uhr SHEROES mit Tara-Louise Wittwer "Nemesis' Töchter" und Kersty und Sandra Grether "Rebel Queens. Frauen in der Rockmusik". Moderation: Jagoda Marinić
16:10 Uhr Yasmine M'Barek "I Feel You. Über Empathie". Moderation: Bärbel Schäfer