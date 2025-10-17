Kultur
Live am 17. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Navid Kermani, Annett Meiritz, Karl Schlögel, Georgi Gospodinov und Caroline Wahl.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 17.10.2025
|
10:00 Uhr Andreas Pflüger "Kälter ". Moderation: Tilla Fuchs
|
10:30 Uhr Navid Kermani "Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen. Über Politik und Liebe". Moderation: Alexander Solloch
|
11:00 Uhr Annett Meiritz "Die Allianz der neuen Rechten". Moderation: Ulrich Timm
|
11:30 Uhr Anne Rabe "Das M-Wort". Moderation: Jo Schück
|
11:50 Uhr Karl Schlögel - Träger Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Moderation: Ariane Binder
|
12:20 Uhr Kulturzeit Talk. Mit KI die Zukunft denken, mit Tina Klüwer "Zukunft made in Germany" und Matthias Hornschuh "Wir geben uns auf". Moderation: Vivian Perkovic
|
13:00 Uhr Leonie Plaar "Meine Familie, die AfD und ich". Moderation: Bärbel Schäfer
|
13:30 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
|
14:00 Uhr Georgi Gospodinov "Der Gärtner und der Tod". Moderation: Denis Scheck
|
14:30 Uhr Jan Weiler "Das Beste! Mein Leben zwischen Pubertieren. Moderation: Bärbel Schäfer
|
14:50 Uhr Philipp Ther "Der Klang der Monarchie". Moderation René Aguigah
|
15:10 Uhr Christian Berkel "Sputnik". Moderation: Claudia Schick
|
15:30 Uhr Sheroes mit Hannah Lühmann "Heimat" und Gesine Curkowski "Sorry Tarzan, ich rette mich selbst! Raus aus der Klischeefalle. Moderation: Jagoda Marinić
|
16:10 Uhr Robin Alexander "Letzte Chance. Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie". Moderation: Peter Gerhardt
|
16:30 Uhr eat.READ.sleep Podcast-Show – mit Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser
|
17:00 Uhr Martina Clavadetscher "Die Schrecken der anderen". Moderation: Nina Mavis Brunner
|
17:30 Uhr Caroline Wahl "Die Assistentin". Moderation: Mona Ameziane