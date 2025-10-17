Hauptnavigation

Live am 17. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Navid Kermani, Annett Meiritz, Karl Schlögel, Georgi Gospodinov und Caroline Wahl.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.10.2025

Logo mit Hintergrund

Buchmesse
Das Programm am 17. Oktober

10:00 Uhr Andreas Pflüger "Kälter ". Moderation: Tilla Fuchs

10:30 Uhr Navid Kermani "Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen. Über Politik und Liebe". Moderation: Alexander Solloch

11:00 Uhr Annett Meiritz "Die Allianz der neuen Rechten". Moderation: Ulrich Timm

11:30 Uhr Anne Rabe "Das M-Wort". Moderation: Jo Schück

11:50 Uhr Karl Schlögel - Träger Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Moderation: Ariane Binder

12:20 Uhr Kulturzeit Talk. Mit KI die Zukunft denken, mit Tina Klüwer "Zukunft made in Germany" und Matthias Hornschuh "Wir geben uns auf". Moderation: Vivian Perkovic

13:00 Uhr Leonie Plaar "Meine Familie, die AfD und ich". Moderation: Bärbel Schäfer

13:30 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

14:00 Uhr Georgi Gospodinov "Der Gärtner und der Tod". Moderation: Denis Scheck

14:30 Uhr Jan Weiler "Das Beste! Mein Leben zwischen Pubertieren. Moderation: Bärbel Schäfer

14:50 Uhr Philipp Ther "Der Klang der Monarchie". Moderation René Aguigah

15:10 Uhr Christian Berkel "Sputnik". Moderation: Claudia Schick

15:30 Uhr Sheroes mit Hannah Lühmann "Heimat" und Gesine Curkowski "Sorry Tarzan, ich rette mich selbst! Raus aus der Klischeefalle. Moderation: Jagoda Marinić

16:10 Uhr Robin Alexander "Letzte Chance. Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie". Moderation: Peter Gerhardt

16:30 Uhr eat.READ.sleep Podcast-Show – mit Katharina Mahrenholtz, Jan Ehlert und Daniel Kaiser

17:00 Uhr Martina Clavadetscher "Die Schrecken der anderen". Moderation: Nina Mavis Brunner

17:30 Uhr Caroline Wahl "Die Assistentin". Moderation: Mona Ameziane

