Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Buchmesse
  4. Livestream am 16. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse

Kultur

Live am 16. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Nora Gomringer, Friedrich Ani, Kamel Daoud, Florian Illies und Richard David Precht.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.10.2025

Mehr

Logo mit Hintergrund

Buchmesse
Das Programm am 16. Oktober

11:00 Uhr Nora Gomringer "Am Meerschwein übt das Kind den Tod". Moderation: Cécile Schortmann

11:20 Uhr Friedrich Ani "Schlupfwinkel". Moderation: Knut Cordsen

11:50 Uhr aspekte Literaturpreis. Moderation: Daniel Fiedler

12:20 Uhr Harald Jähner "Wunderland. Die Gründerzeit der Bundesrepublik 1955-1967". Moderation: Ariane Binder

12:40 Uhr Kamel Daoud "Huris". Moderation: Cécile Schortmann

13:00 Uhr Ulli Lust "Die Frau als Mensch". Moderation: Jo Schück

13:30 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

14:00 Uhr Marianne Ludes "Trio mit Tiger". Moderation: Denis Scheck

14:30 Uhr Florian Illies "Wenn die Sonne untergeht". Moderation: Ariane Binder

15:00 Uhr Richard David Precht "Angststillstand. Warum die Meinungsfreiheit schwindet". Moderation: Selma Üsük

15:30 Uhr Sheroes Mareike Fallcickl & Eva Reisinger "Das Pen!smuseum" und Eva Thöne "Weibliche Macht neu denken". Moderation: Jagoda Marinić

16:10 Uhr Michael Roth "Zonen der Angst". Moderation: Diana Kinnert, Harald Welzer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.