Live am 16. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Nora Gomringer, Friedrich Ani, Kamel Daoud, Florian Illies und Richard David Precht.
11:00 Uhr Nora Gomringer "Am Meerschwein übt das Kind den Tod". Moderation: Cécile Schortmann
|
11:20 Uhr Friedrich Ani "Schlupfwinkel". Moderation: Knut Cordsen
|
11:50 Uhr aspekte Literaturpreis. Moderation: Daniel Fiedler
|
12:20 Uhr Harald Jähner "Wunderland. Die Gründerzeit der Bundesrepublik 1955-1967". Moderation: Ariane Binder
|
12:40 Uhr Kamel Daoud "Huris". Moderation: Cécile Schortmann
|
13:00 Uhr Ulli Lust "Die Frau als Mensch". Moderation: Jo Schück
|
13:30 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
|
14:00 Uhr Marianne Ludes "Trio mit Tiger". Moderation: Denis Scheck
|
14:30 Uhr Florian Illies "Wenn die Sonne untergeht". Moderation: Ariane Binder
|
15:00 Uhr Richard David Precht "Angststillstand. Warum die Meinungsfreiheit schwindet". Moderation: Selma Üsük
|
15:30 Uhr Sheroes Mareike Fallcickl & Eva Reisinger "Das Pen!smuseum" und Eva Thöne "Weibliche Macht neu denken". Moderation: Jagoda Marinić
|
16:10 Uhr Michael Roth "Zonen der Angst". Moderation: Diana Kinnert, Harald Welzer