Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Buchmesse
  4. Livestream am 15. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse 2

Kultur

Live am 15. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse - Teil 2

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Natascha Gangl, Leif Randt, Peter Licht, Daniela Dröscher und Andrej Kurkow.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.10.2025

Mehr

Logo mit Hintergrund

Buchmesse
Das Programm am 15. Oktober

14:30 Uhr Sarah Levy "Kein anderes Land". Moderation: Siham El-Maimouni

15:00 Uhr Natascha Gangl "Frische Appelle". Moderation: Cécile Schortmann

15:30 Uhr Sheroes mit Gilda Sahebi "Verbinden statt spalten" und Frauke Rostalski "Wer soll was tun?". Moderation: Jagoda Marinić

16:10 Uhr Leif Randt "Let's Talk About Feelings". Moderation: Mona Ameziane

16:40 Uhr Peter Licht " Wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen". Moderation: Katty Salié

17:00 Uhr Daniela Dröscher "Junge Frau mit Katze". Moderation: Katty Salié

17:30 Uhr Andrej Kurkow "Samson und das galizische Bad". Moderation: Anne-Dore Krohn

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.