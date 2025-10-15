Kultur
Live am 15. Oktober 2025 von der Frankfurter Buchmesse - Teil 2
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2025. Unter anderem mit Natascha Gangl, Leif Randt, Peter Licht, Daniela Dröscher und Andrej Kurkow.
14:30 Uhr Sarah Levy "Kein anderes Land". Moderation: Siham El-Maimouni
15:00 Uhr Natascha Gangl "Frische Appelle". Moderation: Cécile Schortmann
15:30 Uhr Sheroes mit Gilda Sahebi "Verbinden statt spalten" und Frauke Rostalski "Wer soll was tun?". Moderation: Jagoda Marinić
16:10 Uhr Leif Randt "Let's Talk About Feelings". Moderation: Mona Ameziane
16:40 Uhr Peter Licht " Wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen". Moderation: Katty Salié
17:00 Uhr Daniela Dröscher "Junge Frau mit Katze". Moderation: Katty Salié
17:30 Uhr Andrej Kurkow "Samson und das galizische Bad". Moderation: Anne-Dore Krohn