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Kultur

Live am 10. Oktober 2026 von der Lesebühne

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Rafik Schami, Charlotte Link, Martin Suter, Helga Schubert, Lukas Bärfuss.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.10.2026

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Buchmesse
Das Programm am 10. Oktober

10:00 Uhr RBB | Der zweite Gedanke: Ilko-Sascha Kowalczuk "Faschismus ist keine Meinung. Stabil bleiben in autoritären Zeiten" und Ruprecht Polenz "Wie ein Volk den Verstand verliert. Und was wir dagegen tun können". Moderation: Natascha Freundel

10:30 Uhr Rafik Schami "Das Mosaik der Frauen". Moderation: Niels Beintker

10:50 Uhr Silke Burmester "Leuchten, jetzt!". Moderation: Katty Salié

11:10 Uhr Nele Neuhaus "Alles wird Asche". Moderation: Susanne Fröhlich

11:40 Uhr Svenja Flaßpöhler "Zusammenbleiben. Von der Freiheit fester Bindungen". Moderation: Katty Salié

12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck

12:30 Uhr Peter Wohlleben "Bakterien - die heimlichen Helden". Moderation: Denis Scheck

13:00 Uhr Gwendolyn Sasse "Russland - eine deutsche Erfindung". Moderation: Ulrich Timm

13:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur Bücherherbst | Männlichkeit: Tristan Horx "Die Zukunft der Männer. Eine Generation zwischen Wut und Utopie" und Ricardo Simonetti "Wann ist ein Mann ein Mann?". Moderation: Christine Watty

14:10 Uhr Charlotte Link "Kalte Tage". Moderation: Sylvia Griss

14:40 Uhr Martin Suter "Ein und alles". Moderation: Nina Mavis Brunner

15:00 Uhr Ruth-Maria Thomas "Die zweitgrößte Liebe". Moderation: Mona Ameziane

15:30 Uhr SHEROES: Frauke Brosius-Gersdorf "Wahl und Wahrheit", Christina Clemm "Ein ungehaltenes Plädoyer". Moderation: Jagoda Marinić

16:00 Uhr Helga Schubert "Die Woche danach". Moderation: Ariane Binder

16:20 Uhr Lukas Bärfuß "Königin der Nacht. Ein kurzes Buch über meine Mutter". Moderation: Nina Mavis Brunner

16:40 Uhr Chris Kramer "Wolkenberührpunkt". Moderation: Bärbel Schäfer

17:00 Uhr Literariresches Quartett | Zuschauerquartett. Moderation: Thea Dorn

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