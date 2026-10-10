Kultur
Live am 10. Oktober 2026 von der Lesebühne
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Rafik Schami, Charlotte Link, Martin Suter, Helga Schubert, Lukas Bärfuss.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.10.2026
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10:00 Uhr RBB | Der zweite Gedanke: Ilko-Sascha Kowalczuk "Faschismus ist keine Meinung. Stabil bleiben in autoritären Zeiten" und Ruprecht Polenz "Wie ein Volk den Verstand verliert. Und was wir dagegen tun können". Moderation: Natascha Freundel
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10:30 Uhr Rafik Schami "Das Mosaik der Frauen". Moderation: Niels Beintker
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10:50 Uhr Silke Burmester "Leuchten, jetzt!". Moderation: Katty Salié
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11:10 Uhr Nele Neuhaus "Alles wird Asche". Moderation: Susanne Fröhlich
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11:40 Uhr Svenja Flaßpöhler "Zusammenbleiben. Von der Freiheit fester Bindungen". Moderation: Katty Salié
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12:00 Uhr Druckfrisch Literaturtipps mit Denis Scheck
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12:30 Uhr Peter Wohlleben "Bakterien - die heimlichen Helden". Moderation: Denis Scheck
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13:00 Uhr Gwendolyn Sasse "Russland - eine deutsche Erfindung". Moderation: Ulrich Timm
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13:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur Bücherherbst | Männlichkeit: Tristan Horx "Die Zukunft der Männer. Eine Generation zwischen Wut und Utopie" und Ricardo Simonetti "Wann ist ein Mann ein Mann?". Moderation: Christine Watty
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14:10 Uhr Charlotte Link "Kalte Tage". Moderation: Sylvia Griss
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14:40 Uhr Martin Suter "Ein und alles". Moderation: Nina Mavis Brunner
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15:00 Uhr Ruth-Maria Thomas "Die zweitgrößte Liebe". Moderation: Mona Ameziane
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15:30 Uhr SHEROES: Frauke Brosius-Gersdorf "Wahl und Wahrheit", Christina Clemm "Ein ungehaltenes Plädoyer". Moderation: Jagoda Marinić
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16:00 Uhr Helga Schubert "Die Woche danach". Moderation: Ariane Binder
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16:20 Uhr Lukas Bärfuß "Königin der Nacht. Ein kurzes Buch über meine Mutter". Moderation: Nina Mavis Brunner
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16:40 Uhr Chris Kramer "Wolkenberührpunkt". Moderation: Bärbel Schäfer
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17:00 Uhr Literariresches Quartett | Zuschauerquartett. Moderation: Thea Dorn