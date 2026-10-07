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Kultur

Live am 7. Oktober 2026 von der Lesebühne

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Jill Lepore, Şeyda Kurt, Gisèle Pelicot und dem/der Buchpreisträger*in.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.10.2026

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Buchmesse
Das Programm am 7. Oktober

11:00 Uhr Navid Kermani "Köln. E Jeföhl". Moderation: Katty Salié

11:20 Uhr Don Pablo Mulemba "Hundeheimat. Der Osten, meine Familie und andere Rätsel". Moderation: Jo Schück

11:40 Uhr Johanna Sebauer "Pompóm". Moderation: Carsten Otte

12:10 Uhr Franziska Gänsler "Orca". Moderation: Daniel Fiedler

12:30 Uhr Shida Bazyar "Die Lücken", Trägerin des Deutschen Buchpreises. Moderation: Cécile Schortmann

13:00 Uhr Jill Lepore "Die Regierung der Maschinen. Aufstieg und Fall des künstlichen Staates". Moderation: Thea Dorn

13:30 Uhr kein Livestream (Aufzeichnung der "Buchzeit" am Stand)

15:00 Uhr Şeyda Kurt "Zeit der Monster". Moderation: Jan Drees

15:30 Uhr SHEROES | Alexandra Zykunov "Aber patriarchale Kackscheiße darf man schon sagen, oder?". Franca Cerutti "Die innere Oma". Moderation: Jagoda Marinić

16:00 Uhr Gisèle Pelicot "Eine Hymne an das Leben. Die Scham muss die Seite wechseln". Moderation: Siham El-Maimouni

16:00 Uhr Meron Mendel & Saaba-Nur Cheema "Die Empörungsfalle. Moderation: Vivian Perkovic

17:00 Uhr Omid Nouripour "Empört euch nicht!". Moderation: Cécile Schortmann

17:20 Uhr Thomas von Steinacker "Schwestern". Moderation: Christoph Schröder

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