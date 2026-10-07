Kultur
Live am 7. Oktober 2026 von der Lesebühne
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse 2026. Unter anderem mit Jill Lepore, Şeyda Kurt, Gisèle Pelicot und dem/der Buchpreisträger*in.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.10.2026
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11:00 Uhr Navid Kermani "Köln. E Jeföhl". Moderation: Katty Salié
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11:20 Uhr Don Pablo Mulemba "Hundeheimat. Der Osten, meine Familie und andere Rätsel". Moderation: Jo Schück
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11:40 Uhr Johanna Sebauer "Pompóm". Moderation: Carsten Otte
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12:10 Uhr Franziska Gänsler "Orca". Moderation: Daniel Fiedler
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12:30 Uhr Shida Bazyar "Die Lücken", Trägerin des Deutschen Buchpreises. Moderation: Cécile Schortmann
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13:00 Uhr Jill Lepore "Die Regierung der Maschinen. Aufstieg und Fall des künstlichen Staates". Moderation: Thea Dorn
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13:30 Uhr kein Livestream (Aufzeichnung der "Buchzeit" am Stand)
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15:00 Uhr Şeyda Kurt "Zeit der Monster". Moderation: Jan Drees
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15:30 Uhr SHEROES | Alexandra Zykunov "Aber patriarchale Kackscheiße darf man schon sagen, oder?". Franca Cerutti "Die innere Oma". Moderation: Jagoda Marinić
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16:00 Uhr Gisèle Pelicot "Eine Hymne an das Leben. Die Scham muss die Seite wechseln". Moderation: Siham El-Maimouni
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16:00 Uhr Meron Mendel & Saaba-Nur Cheema "Die Empörungsfalle. Moderation: Vivian Perkovic
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17:00 Uhr Omid Nouripour "Empört euch nicht!". Moderation: Cécile Schortmann
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17:20 Uhr Thomas von Steinacker "Schwestern". Moderation: Christoph Schröder