3sat auf der BUCH WIEN 2019

Bereits am 6. November geht es am Eröffnungsabend mit einer Langen Nacht der Bücher los. Im Beisein von Bundespräsident Alexander van der Bellen wird die diesjährige Eröffnungsrede der Journalist und Publizist Armin Thurnher halten.

Ein besonderes Highlight an diesem Abend ist das Opening der Ausstellung „Die letzten Tage der Menschheit“ im Beisein der Künstlerin Deborah Sengl. Mit rund 200 präparierten weißen Ratten inszeniert sie „Die letzten Tage der Menschheit“ nach Karl Kraus in 44 Einzelszenen erstmals auch in Wien.