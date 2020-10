3satThema Talk: Der Buchmarkt und Corona

Die Menschen wollen lesen.

Quelle: Imgao

Es gab ein paar Schreckmomente, die Umsatzeinbußen in den Monaten des Lockdowns waren verheerend, doch im Augenblick sieht es so aus, als sei der Buchmarkt mit einem blauen Auge davon gekommen: Die Menschen wollen lesen, gerade auch in Zeiten von Corona. Trotzdem gibt es gravierende Folgen. Die Branche ist im Sicherheitsmodus, viele geplante Titel sind ins nächste Jahr verschoben worden, Lesereisen finden nicht statt. Und die mit großem Kraftaufwand aufrechterhaltene Buchmesse scheint weit unterhalb der selbst gesteckten Ziele zurückzubleiben.