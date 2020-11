Wo Bücher die Welt bedeuten - Portland, USA

Mit zwei Fahrrädern, die über dem Vorderrad eine große Kiste voll mit Büchern tragen, ist "Street Books" mit insgesamt sieben Freiwilligen jede Woche in der Stadt unterwegs. Zu festen Zeiten und an bestimmten Orten verleiht "Street Books" Bücher an Obdachlose. Einer der ersten Kunden ist Ben Hodgson, den alle "Hodge" nennen. Früher lebte auch er auf der Straße. Jetzt gehört er zum festen Kern der Initiative und fährt selbst mit dem Fahrrad die Bücher aus.