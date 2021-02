Kultur

Wo Bücher die Welt bedeuten - Kolumbien, Bogotá

José Alberto Gutiérrez ist bei der städtischen Müllabfuhr in Bogotá als Müllwagenfahrer angestellt. Vor knapp 20 Jahren entdeckt er auf seinen Fahrten durch die Stadt das erste Mal eine Bücherkiste und beginnt von da an, Bücher zu "retten". Für ihn sind diese Funde ein Glück, und um dieses Glück mit anderen zu teilen, gründet er 2004 die Stiftung "La Fuerza de las Palabras" ("Die Macht der Worte") und richtet in seinem Haus eine kleine Bibliothek ein.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.02.2021