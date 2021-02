Kultur

Wo Bücher die Welt bedeuten - Indien, Bophal

Bhopal ist die Hauptstadt des zentralindischen Bundesstaates Madhya Pradesh. Noch immer ist der Name dieser Industriestadt mit der Chemiekatastrophe von 1984 verbunden. In Durga Basti, einem Slum mitten in der Stadt, in der fast zwei Millionen Einwohner leben, hat die elfjährige Muskaan Ahirwar etwas Einzigartiges und Hoffnungsvolles ins Leben gerufen: ihre Bibliothek "Kitabi Masti", übersetzt "Bücherspaß".

Datum: 28.02.2021