Kultur

Denis Scheck im Gespräch mit Eva Christina Zeller und Anna Katharina Hahn

In „Muttersuchen“ macht sich die Tübingerin Eva Christina Zeller auf die Spuren ihrer eigenen Familiengeschichte und entdeckt Gemeinsamkeiten in der Biografie ihrer Mutter, ihres Großvaters und in ihrer eigenen. Und: Anna Katharina Hahn. In „Der Chor“ stellt die Stuttgarter Bestsellerautorin einen Frauenchor in den Mittelpunkt ihrer Erzählung über Freundschaft, Zusammenhalt und Musik.

Datum: 15.12.2024