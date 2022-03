lesenswert

Krimiautor Joachim B. Schmidt erzählt seine Vision des Klassikers "Tell": 20 verschiedene Personen erzählen in fast 100 kurzen Sequenzen die Tell-Sage. Im Zentrum der Geschichte steht Wilhelm Tell, ein Wilderer und Familienvater, ein Eigenbrötler und Antiheld, der nur seine Ruhe und genug zu essen haben will. Leserinnen und Leser lernen ihn durch die Geschichten der einzelnen Erzähler Stück für Stück besser kennen und erfahren von einer Gewalttat, die immer größere Kreise zieht. So bringt der Autor seinem Publikum die Figuren des Mythos in spannenden Geschichten nahe - sowohl denjenigen, die mit Tell vertraut sind, als auch denjenigen, die noch nie von ihm gehört haben.