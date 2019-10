lesArt - Frankfurter Buchmesse 2019

Kulturgüter sind jedenfalls die Bücher jener Autoren, die in der lesArt-Ausgabe zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse bei Christian Ankowitsch zu Gast sein werden: die österreichische Autorin Raphaela Edelbauer und der ukrainisch-russische Schriftsteller Andrej Kurkow. Während Kurkow mit seinen Romanen seit Jahrzehnten fixer Bestandteil auch der deutschsprachigen Literaturwelt ist, gehört Raphaela Edelbauer zu den jungen Nachwuchshoffnungen: beiden gemeinsam ist: mit ihren Texten wollen sie nicht Eintagsfliegen in die Welt setzen, vielmehr wollen sie für die Ewigkeit schreiben, was auch bedeutet, dass Weltliteratur ihr Maß ist und nicht die Bestsellerlisten der Gegenwart. Mit ihrem viel beachteten Debütroman "Das flüssige Land" legt Raphaela Edelbauer einen Roman vor, in dem sich alles um die Frage dreht: wie entsteht Identität und wer richtet sie zu welchem Zwecke wie zu und aus? Ein österreichisches Provinznest steht darin im Zentrum, das von der eigenen, nicht aufgearbeiteten Geschichte verschluckt zu werden droht. Es ist ein Roman, der der Tradition der Anti-Heimatliteratur eine innovative Note hinzufügt und beweist: hier schreibt eine, für die Form und Inhalt untrennbar miteinander verbunden sind, eine überdies, die mit einer großen Begabung zu Komik und Groteske ausgestattet ist.

2018 wurde Raphaela Edelbauer mit dem Publikumspreis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt ausgezeichnet.