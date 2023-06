Ingeborg Bachmann. Vom Unerhörten im Alltäglichen

Lydia Mischkulnig

"Das Kontinuum der Reflexion" (Germanist Hubert Lengauer) in Hinblick auf Leben und Werk dieser Ikone der Nachkriegsliteratur zeigt sich auf den Literaturbörsen der Gegenwart wie der Leipziger Buchmesse genauso wie in der aktuellen Ausstellung zum 50. Todestag. "Ingeborg Bachmann. Eine Hommage" im Literaturmuseum der österreichischen Nationalbibliothek in Wien ist Bachmanns Auseinandersetzung mit Krieg, Krankheit, Beziehungs- und Geschlechterverhältnissen gewidmet.



Voraussichtlich bis 2029 wird in der Bachmannforschungsstelle in Salzburg an einer Gesamtausgabe der Werke und Briefe gearbeitet. Was mit dieser Edition immer deutlicher sichtbar wird, ist die Verbindung von Leben und Schreiben einer großen Autorin, die auch eine große Philosophin war.